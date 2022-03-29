بعد مباراة عصيبة مع مصر.. السنغال تضمن التأهل لكأس العالم

2022/03/29 | 23:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت السنغال على بطاقة التأهل لكأس العالم المقام في الدوحة بفوزها على مصر في ركلات الترجيح.

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