المرجعية العليا الشيعية تعمر المناطق السنية (أموال الخمس)

2022/03/29 | 23:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:كمال الدوخي

لطالما يسألون عن أموال الخمس، أين

تذهب؟، وأين الشفافية؟، وشعارات رنانة

للتشكيك في ذمم المرجعيات الدينية

ورجال الدين، ونحن على يقين أن تلك

الأموال ولو تم الإعلان عن كل إيراداتها

ومصا

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