2022/03/29 | 23:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخماد حريق اندلع داخل 5 محلات تجارية جنوب شرق بغداد

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