السنغال تتأهل لكأس العالم بعد الفوز على مصر

2022/03/29 | 23:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز منتخب السنغال بطل أفريقيا، الثلاثاء، على نظيره المصري بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على الملعب الجديد "عبدواللاي واد" في ديامنياديو على بعد 30 كيلومتر من العاصمة السنغالية دكار، ليتأهل منتخب أسود التيرانغا" لنهائيات كأس العالم

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