2022/03/29 | 23:50 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 54fUupd1Wak

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أور.. ملتقى للاهتمام بآثار البلاد) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أور.. ملتقى للاهتمام بآثار البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).