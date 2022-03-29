2022/03/29 | 23:50 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dkuNkDkF_Wc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مدينة الذرى بغداد، مدينة ذوي احتياجات الخاصة - 52 دقيقة الموسم الجديد - حلقة ١٣) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مدينة الذرى بغداد، مدينة ذوي احتياجات الخاصة - 52 دقيقة الموسم الجديد - حلقة ١٣) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).