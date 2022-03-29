2022/03/29 | 23:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kohYN7J3OzU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عقيل الرديني: الاطار التنسيقي مُصر على عدم الحضور وجلسة السبت ستكرر غدا | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عقيل الرديني: الاطار التنسيقي مُصر على عدم الحضور وجلسة السبت ستكرر غدا | كلام معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).