2022/03/29 | 23:50 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عقيل الرديني: الاطار التنسيقي مُصر على عدم الحضور وجلسة السبت ستكرر غدا | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: kohYN7J3OzU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عقيل الرديني: الاطار التنسيقي مُصر على عدم الحضور وجلسة السبت ستكرر غدا | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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