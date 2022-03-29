تعرف على الاثار التي يخلفها كورونا بالجهاز العصبي

2022/03/29 | 23:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… ليس فقط الرئتين التي تتأثر بالإصابة بكورونا، ولكن عدوى كوفيد 19 يمكن أيضًا أن تؤثر على جهازك العصبي، فوفقا لدراسة حديثة نشرت في مجلة “pain”، ثبت خلالها تأثير الإصابة بفيروس كورونا على الجهاز العصبي بالجسم.ووفقًا للدراسة، بمجرد الإصابة بفيروس كورونا يتأثر بعض المصابين بمشاكل في الجهاز العصبي، فيمكن للشخص أن يعاني من […]

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