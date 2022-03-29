شيرمان: بوتين يتحمل مسؤولية الأمن الغذائي العالمي

2022/03/29 | 23:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت نائبة وزير الخارجية الأميركي، ويندي شيرمان، الثلاثاء، أن مسؤولية الأمن الغذائي العالمي تقع على عاتق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، واصفة ما يحدث في أوكرانيا بأنه "مروع جدا".

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