بولندا تطيح بالسويد وتلحق بركب المتأهلين إلى كأس العالم

2022/03/29 | 23:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ واصل المهاجم البولندي الخطير روبرت ليفاندوفسكي ممارسة هوايته في هز الشباك، ليقود فريقه إلى نهائيات كأس العالم 2022، بفوز ثمين 2-0 على نظيره السويدي، اليوم الثلاثاء، في نهائي المسار الثاني بالملحق الأوروبي من التصفيات.أصبح المنتخب البولندي الممثل الثاني عشر للقارة الأوروبية في المونديال القطري.وحجز المنتخب البولندي مقعده في المونديال بجدارة، من […]

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