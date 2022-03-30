تدمير مضافة لداعش بضربة لطيران الجيش في صلاح الدين

2022/03/30 | 00:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، تدمير مضافة لعصابات داعش الإرهابية بضربة لطيران الجيش في محافظة صلاح الدين.وقال اللواء رسول في تغريدة له على "تويتر" تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الأبطال في طيران الجيش يتمكنون من تدمير مضافة لعصابات داعش الارهابية خلال تنفيذ واجب أستطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين".

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