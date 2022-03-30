مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار في إحدى ضواحي تل أبيب

2022/03/30 | 00:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ قُتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 6 آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، جراء إطلاق نار في منطقة بني براك في ضاحية تل أبيب وسط إسرائيل.ونقلت وسائل إعلام أن “مسلحاً على دراجة نارية فتح النار في موقعين في منطقة بني براك وسط إسرائيل”.وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل المهاجم المشتبه به أيضاً في الواقعة، فيما أفاد مراسل العربية […]

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