2022/03/30 | 00:05 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قصف قاعدة "زليكان" العسكرية التركية شمال العراق- عاجل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف قاعدة "زليكان" العسكرية التركية شمال العراق- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف قاعدة "زليكان" العسكرية التركية شمال العراق- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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