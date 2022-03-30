عمليات بغداد تصدر بيانًا بشأن التحقيق في اقتحام مقر الديمقراطي الكردستاني

2022/03/30 | 00:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

نفت قيادة عمليات بغداد، يوم الثلاثاء 29 آذار/مارس 2022، وجود تغيير بأوامر القائد العام للقوات المسلحة فيما يخص حادثة الاعتداء على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وذكر إعلام عمليات بغداد في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أن "لا صحة لما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود تغيير بأوامر القائد العام للقوات المسلحة فيما يخص حادثة الاعتداء على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في العاصمة بغداد"، مؤكدًا أن "اللجنة المشكلة للتحقيق في هذا الحادث مستمرة بعملها لتحديد التقصير في الواجب".

وأضاف: "سيتم إعلان نتائج التحقيق حال اكتمالها"، داعيًا "جميع المؤسسات الإعلامية والوكالات الإخبارية والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اعتماد المصداقية في نقل الأخبار حفاظًا على المهنية الإعلامية، واستقاء الأخبار من المصادر الرسمية حصرًا".

وتناقلت وسائل إعلام أنباءً عن توصل اللجنة التحقيقية إلى "عدم وجود أي تقصير من قبل القوة الماسكة للأرض من الشرطة الاتحادية، كون الطوق الأمني الأول كان تابعًا لأمن الحشد وهو سهل دخول المحتجين باتجاه المقر".

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء 29 آذار/مارس 2022، صورًا تُظهر عمليات هدم لفرع الحزب الديمقراطي الكردستاني الخامس في العاصمة بغداد.

وكان محتجون اقتحموا مقر البارتي في بغداد وأضرموا النار فيه، على خلفية تغريدة نشرها محلل كردي اعتبرت "إساءة للمرجعية الدينية".

وذكرت مواقع محلية أن "الديمقراطي الكردستاني قرر هدم مقره في العاصمة العراقية بغداد، وذلك بعد يومين على اقتحامه وإضرام النار فيه من قبل محتجين" يناصرون فصائل مسلحة.

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