فضيلة التستر على الأخطاء - فؤاده العراقيه

2022/03/30 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاده_العراقيه تعوّدت آذاننا على سماع مفردات تتكرر علينا وبتكرارها يتوقف التأمل بصحتها كبقية الافعال ,مفردة الستر من ضمن المفردات المتهرئة والمُقزّزة لا نحاول الخوض في تفسيرها ,ولكون النساء الفئة المغضوب عليهنّ دوما والمغلوب على أمرهنّ فموضوع الستر خاص بهنّ دون الرجال, فالرجل مستور عليه منذ ولادته ولا يُعيبه شيئاً مهما فعل "الرجل رحمة وإن كان فحمة" أمثلة نابعة من ثقافة مجتمع يضع العيب وكل العيب في النساء مهما عل ......





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