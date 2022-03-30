مقترحات أوكرانيا في مفاوضات اسطنبول - محمد ناجي

2022/03/30 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_ناجي ترجمة : محمد ناجيحصلت الصحفية فريدة روستاموفا على قائمة بالمقترحات المكتوبة التي قدمها المفاوضون الأوكرانيون لنظرائهم الروس في اسطنبول في 29 مارس 2022 .



لم تتفق روسيا وأوكرانيا على هذه الإجراءات ، لكن موسكو تقول إنها ستدرس الأفكار وتناقشها .



لخص كبير المفاوضين الروس ، مستشار الكرملين فلاديمير ميدينسكي ، بعض هذه المقترحات للصحفيين يوم الثلاثاء ، في حين حصلت روستاموفا على نص البيان .



قام ميد ......





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