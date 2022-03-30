السعودية توقف العمليات العسكرية في اليمن خلال شهر رمضان

2022/03/30 | 00:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، الثلاثاء، تعليق عملياته العسكرية "لإنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية لصنع السلام خلال شهر رمضان"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

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