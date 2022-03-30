التحالف العربي يعلن وقف عملياته العسكرية بالداخل اليمني

2022/03/30 | 00:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن وقف عملياته العسكرية في الداخل اليمني.وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي إنه “استجابة للدعوة المقدمة من معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف بطلب إيقاف العمليات العسكرية تزامنا مع انطلاق المشاورات اليمنية – اليمنية، وبهدف تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات وخلق بيئة […]

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