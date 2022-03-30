غزو أوكرانيا: تفاؤل تركي بنتائج مفاوضات إسطنبول

2022/03/30 | 00:36 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن رئيس الوفد الأوكراني عن إحراز تقدم كاف في المحادثات التي جرت الثلاثاء مع الوفد الروسي في تركيا لحل النزاع مع روسيا، بما يسمح بعقد لقاء بين رئيسي البلدين.

وقال المفاوض الأوكراني ديفيد أراخميا إن "نتائج اجتماع اليوم كافية لعقد لقاء على مستوى القادة" مثيرا امكانية عقد اجتماع بين فولوديمير زيلينسكي وفلاديمير بوتين كانت روسيا قد استبعدته الإثنين معتبرة أنه سيأتي "بنتائج عكسية".

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن محادثات الثلاثاء تشكل أهم تقدم يجري إحرازه خلال المحادثات حتى الآن.

وقال جاويش أوغلو متحدثا في موقع المحادثات في إسطنبول، إن تركيا ترحب بتوصل البلدين إلى حل وسط وتفاهم مشترك بشأن بعض القضايا وقال إن الحرب يجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أنه من المتوقع مناقشة "القضايا الأكثر صعوبة" بين وزيري الخارجية الأوكراني والروسي في وقت لاحق مضيفا أن رئيسي البلدين سيلتقيان بعد ذلك.

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