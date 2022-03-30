2022/03/30 | 00:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

تعرضت قاعدة "زيلكان" العسكرية التركية شرقي الموصل للقصف بالصواريخ.

وقال مصدر أمني لـ (بغداد اليوم)، إن “المعسكر تم استهدافه الصواريخ".

واضاف، "فيما لم يعرف حجم الخسائر والأضرار التي نجمت عن القصف”.

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