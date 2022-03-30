المغرب وتونس تلحقان بركب المتأهلين إلى المونديال

2022/03/30 | 01:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعتأهل منتخبا المغرب وتونس إلى نهائيات كأس العالم في قطر.وتمكن المنتخب المغربي من التأهل لمونديال قطر، بعد فوزه على الكونجو الديموقراطية في إياب الدور الحاسم.وتأهل منتخب الأسود للمرة السادسة لكأس العالم، بعد سنوات 1970، 1986، 1994، 1998 و2018.وسجل للأسود عزالدين أوناحي في الدقيقتين 21 و53، وطارق تيسودالي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول وحكيمي في الدقيقة 70، بينما سجل مالانجو الهدف الوحيد للكونجو الديموقراطية في الدقيقة 78.وفي مباراة اخرى، حسم منتخب تونس تأهله لمونديال قطر 2022 بعد التعادل 0-0 مساء الثلاثاء مع ضيفه مالي، في رادس، في إياب الدور النهائي المؤهل لكأس العالم.وكان منتخب تونس فاز في لقاء الذهاب في باماكو 1-0 سجله موسى سيسوكو بالخطأ في مرماه.وسجل نسور قرطاج حضورهم في المونديال للمرة السادسة في تاريخ الكرة التونسية.

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