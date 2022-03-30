2022/03/30 | 01:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فشل المنتخب المصري في التأهل للمونديال بعد الخسارة بركلات الترجيح امام السنغال في مباراة تاريخية.وأثبتت المباراة أن الافارقة لا يجيدون التنظيم وحدثت اشياء كارثية في المباراة، في أنظمة فيفا، هناك بند اسمه “لوائح السلامة والأمن في الملاعب” مذكور فيه نصاً: “تعتبر مؤشرات الليزر من الادوات الممنوعة والمحظورة من قبل فيفا ويجب مصادرتها […]

ظهرت المقالة “الليزر”..



محظور مباح في مواجهة السنغال ومصر أولاً على ايرث نيوز.

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