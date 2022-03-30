تراجع جديد لأسعار النفط وخام البصرة يقترب من العودة إلى 100 دولار

2022/03/30 | 01:39 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

أغلقت أسعار النفط العالمية على انخفاض جديد، تعاملات الثلاثاء 29 آذار/مارس 2022، مع تقدم في المحادثات الروسية الأوكرانية لإنهام الحرب المستمرة منذ أسابيع.

سجل سعر خام البصرة الثقيل 100.86 دولار للبرميل

كما تأثرت العقود الآجلة للنفط أيضًا بإغلاقات جديدة في الصين لكبح انتشار فيروس كورونا ما أثار بواعث قلق بأن الطلب على الوقود قد يتضرر.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة بأكثر من دولار، أو 1%، لتسجل عند التسوية أكثر من 111 دولارًا للبرميل في حين تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.72 دولار، أو 1.6%، لتغلق عند 104.24 دولار.

وهبط الخامان القياسيان في الجلسة السابقة بأكثر من 7%، قبل أن يتراجعا خلال جلسة الثلاثاء.

وعلى صعيد أسعار النفط العراقي، هبطت العقود بنحو 4%، أو ما يعادل أكثر من 4 دولارات، عن إغلاق الإثنين.

وسجل سعر خام البصرة الثقيل 100.86 دولار للبرميل، وفق آخر تحديث اطلع عليه "ألترا عراق".

وكان خام البصرة الثقيل قد سجل نحو 105 دولارات في الجلسة السابقة.

وجاء ارتداد النفط من أدنى مستوياته للجلسة عندما حذر كبير المفاوضين الروس من أن وعد موسكو بخفض عملياتها العسكرية لا يمثل وقفًا لإطلاق النار وأن اتفاقًا رسميًا مع كييف ما زال أمامه شوط طويل، بحسب رويترز.

وكانت العقوبات التي فرضت على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا قد عرقلت إمدادات النفط ودفعت أسعار الخام إلى حوالي 140 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى لها في حوالي 14 عاما.

وقال محللون إن إغلاقات جديدة في شنغهاي لكبح تزايد الإصابات بفيروس كورونا ضغطت أيضا على أسعار النفط يوم الثلاثاء مع قلق السوق حيال هبوط في الطلب الصيني.



وتشكل شنغهاي حوالي 4 بالمئة من استهلاك النفط في الصين.

وتوقع محللون أن يستمر الضعف في الطلب العالمي من المتوقع أن يستمر في نيسان/ أبريل، وأيار/مايو، مشيرين إلى التوتر بين روسيا وأوكرانيا وأسعار الخام المرتفعة ووضع كوفيد - 19 في الصين.

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