الصين: العقوبات أثرت وبشكل خطير على الأسواق العالمية

2022/03/30 | 02:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، أن العقوبات تؤثر بشكل خطير على الأسواق المالية العالمية وتخلق مشاكل إنسانية جديدة.وقال: "العقوبات أثرت سلبا بشكل خطير على الأسواق المالية والتجارة والغذاء".وتابع: "سيؤثر ذلك على حياة الشعوب وسيخلق مشاكل إنسانية جديدة".وأشار إلى أن "الدول النامية ليست أطرافا في هذا الصراع، ولا ينبغي أن تنجر إلى المواجهة، ولا يجب أن تعاني من تداعيات المواجهات الجيوسياسية بين القوى الكبرى".من ناحيته، حذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا من أزمة اقتصادية ذات "أبعاد تاريخية" في العالم بسبب العقوبات الغربية ضد روسيا.

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