الخبَّاز: نخطط لبناء مدنٍ صناعيَّة في المحافظات

2022/03/30 | 02:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: فرح الخفاف

أعلن وزير الصناعة منهل الخبّاز، توجه الحكومة نحو بناء مدن صناعية متطورة في جميع المحافظات.



توجهات الحكومة لاقت ترحيباً من قبل المختصين، إلا أنها واجهت أيضاً تخوفاً من أن تبقى هذه المشاريع حبر على ورق أو أن يتم إنشاؤها من دون خدمات او فرض مبالغ طائلة لقاء الاستثمار في هذه المدن.

وبحسب بيان لوزارة الصناعة، فقد بحث الخباز مع السفير التركي لدى العراق علـي رضـا كوناي فرص التعاون والاستثمار فـي مجال تأسيس وتطوير المدن الصناعية وآفاق التعاون المستقبلي في مختلف المجالات الصناعية.

احتياجات البلد

وأشار الخبّاز إلى "أهمية العمل على توطيد العلاقات وتوسيع فرص التعاون والعمل المشترك في جميع المجالات والأصعدة، معلناً توجه الحكومة والوزارة نحو بناء المدن الصناعية في عموم محافظات العراق لإنشاء مشاريع ومصانع واعدة بمختلف الصناعات لتحقيق التقدم الصناعي وتوفير احتياجات البلد".

وأكد أن "الوزارة خطت خطوات مهمة في إنشاء المدن الصناعية بمحافظات البصرة وذي قار والأنبار والمضي بإجراءات وخطط إنشاء مدينة صناعية في محافظة نينوى، مبدياً الرغبة والاستعداد لفتح آفاق جديدة للعمل وبلورة صيغة مشتركة للتعاون المستقبلي مع تركيا بما يحقق مكاسب اقتصادية لكلا البلدين".

وكانت محافظة ذي قار قد افتتحت مطلع العام الحالي، المدينة الصناعية أمام المستثمرين بعد تجهيزها بجميع البنى التحتية، متوقعة أن توفر 50 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وفي الإطار نفسه، أعلنت وزارة الصناعة إكمال إجراءات المدينة الاقتصادية بين العراق والأردن.

وقال مدير عام هيئة المدن الصناعية حامـد عـواد محمد: "تم إكمال جميع إجراءات تخصيص الأرض لصالح هيئة المدن الصناعية، والعمل جار لإعداد دراسة الجدوى للمشروع، وإعداد التصاميم الأساسية ليتم طرحها كفرص استثمارية، مؤكداً أهمية المدينة للبلدين كونها تعد منطقة تنموية مشتركة تتضمن مدينة صناعية، ومنطقة حرة، ومنطقة لوجستية لتفعيل وتطوير التعاون الاقتصادي العربي المشترك من خلال استقطاب رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، فضلا عن تفعيل دور القطاعات المرافقة مثل (النقـل – الخدمـات) وتحظى بدعم حكومتي البلدين من أجل إنجاح المشروع بما يخدم مصالح الشعبين.

الأسواق العالميَّة

ولفت الى أن "البضائع المصنعة في هذه المنطقة ستكون متعددة المنشأ لتسهيل دخولها إلى السوق العراقية وتصديرها إلى الأسواق العالمية من خلال الافادة من الاتفاقيات التجارية بين العراق والأردن والدول الأخرى واتفاقية تبسيط قواعد المنشأ.

وسط هذه الصورة، رحب المختص في المجال الصناعي عقيل السعدي ببناء المدن الصناعية في المحافظات.

مبالغ الإيجار

وقال السعدي لـ "الصباح": "بناء المدن الصناعية خطوة مهمة وطال انتظارها، إلا أننا نتخوّف من أن تبقى حبرا على ورق او يتم إنشاؤها من دون خدمات او فرض مبالغ طائلة لقاء الاستثمار في هذه المدن"، مبيناً ان ذلك ما شهدته المدينة الصناعية في ذي قار، ما دعا المسؤولين إلى تخفيض مبالغ الإيجار للنصف".

وكان محافظ ذي قار محمد الغزي قد أعلن موافقة هيئة المدن الصناعية التابعة لوزارة الصناعة على تخفيض بدلات المقسمات الصناعية في المحافظة الى 250 ألف دينار بدلاً عن 500 ألف، ودعا السعدي إلى أهمية تشغيل هذه المدن بأيدي عراقية وعدم استقطاب العمالة الأجنبية، فضلاً عن توفير الخدمات كالكهرباء والماء والإنترنت وطرق النقل لإنجاح هذه الخطوة، مع الإفادة من الخبرات العراقية في المجال الصناعي.

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