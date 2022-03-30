"من أكبر رعاة نظام بوتين".. غموض يلف دور أبراموفيتش في مفاوضات أوكرانيا

2022/03/30 | 03:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في صور نشرت من المحادثات الروسية الأوكرانية في اسطنبول، الثلاثاء، برز وجه واحد مبتسما مع بدء المفاوضات، هو وجه الملياردير الروسي، رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي الإنكليزي، وأحد أبرز الأوليغارشية الروس.

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