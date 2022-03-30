جدار خرساني لحماية حدود العراق.. هل سيمنع من تسلل داعش؟

2022/03/30 | 03:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي القوات التي تحمي الحدود العراقية مع سوريا؟

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