الثورة السورية: الخوف والحرية - عبدالرحمن مطر

2022/03/30 | 03:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالرحمن_مطر عشتُ أحداثاً مفصلية في حياتي، وفي حياة السوريين، كما العالم العربي، حروباً واعتقالات، شهدتُ مجازر ومكثتُ في السجن سنين عديدة، وعبرت بي تغيرات كثيرة، غير أن حدث انتفاضة السوريين، كان ولايزال، شيئاً آخر، مختلفاً، أعيشُ حلمها، بوعي يقظ، وجوانح تخفق لها، على رغم الألم المديد.



إنها ثورة السوريين، من أجل التغيير، الحلمُ الكبير الذي يراودنا مع كل قراءة، وخطوة في الدرب، الى المدرسة أو العمل، أو مهجع العسك ......





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