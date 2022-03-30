بيان صادر عن الحزب الشيوعي الفلسطيني بمناسبة الذكرى السادسة وألاربعين ليوم الأرض - الحزب الشيوعي الفلسطيني

2022/03/30 | 03:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_الفلسطيني جماهير شعبنا البطل، أيها القابضون على الجمر في زمن التخاذل والتطبيع، يا من سطرتم بتضحاتكم الجسام أعظم محلحمة في وجه محتل غاصب، والذي يحاول بكل الطرق والأساليب الخبيثة اقتلاعكم من أرضكم ووطنكم، ولكن هيهات هيهات، فالفلسطيني يثبت كل يوم أن غير قابل للكسر رغم كل الاجراءات التعسفية والقمع الممنهج والقتل بدم بارد لشبابنا على الحواجز الصهيونية.جماهير شعبنا الأبي، تهل علينا الذكرى السادسة والأربعي ......





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