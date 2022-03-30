روسيا تعلن تقليص نشاطها العسكري في كييف

2022/03/30 | 04:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روسيا تعلن تقليصا كبيرا لنشاطها العسكري في كييف

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