المملكة المتحدة تنظم مؤتمرا للتبرع بأسلحة لأوكرانيا

2022/03/30 | 05:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنظم المملكة المتحدة مؤتمرا للمانحين، الخميس، للتبرع لأوكرانيا بالمزيد من الأسلحة الفتاكة لمواجهة الهجوم الروسي، وفق ما ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، الثلاثاء.

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