2022/03/30 | 05:05 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7KhOn0B6s2Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - مواطنون يطالبون السلطات بتشديد الإجراءات الأمنية على الحدود العراقية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - مواطنون يطالبون السلطات بتشديد الإجراءات الأمنية على الحدود العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).