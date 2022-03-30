غزو أوكرانيا.. كيف فاجأ زيلينسكي بوتين في أرض المعركة؟

2022/03/30 | 06:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الأرض، يتقاتل جيشا روسيا وأوكرانيا، ومجموعات عسكرية شبه رسمية تابعة لهما، ويعاني المدنيون الأوكرانيون تبعات القصف الروسي على مدنهم، ويدفع اقتصادا البلدين أثمانا فادحة، فيما يتحضر العالم لتبعات الأزمة، وربما أخطارها التي قد تعبر الحدود.

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