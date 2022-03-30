بقيمة 620 مليون دولار.. قراصنة يسرقون عملات مشفرة من لعبة

2022/03/30 | 06:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام عدد من قراصنة الكومبيوتر بسرقة أكثر من 620 مليون دولارا من لعبة الفيديو الشهيرة، Axie Infinity، حسبما قال المسؤولون التنفيذيون في شركة الألعاب الثلاثاء، مما يمثل واحدة من أكبر سرقات العملات المشفرة حتى الآن وسط ارتفاع معدلات مثل هذه الجريمة، بحسب صحيفة واشنطن بوست.

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