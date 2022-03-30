شعوذة في عصر التكنلوجيا الرقمية! - توفيق أبو شومر

2022/03/30 | 07:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توفيق_أبو_شومر سأل سائقُ سيارة الأجرة، الراكبَ الجالسَ إلى جواره: ما تفسيرك لموجة البرد الشديدة في ذروة فصل الربيع؟ توقعتُ أن تكون إجابة السائق إجابةً علمية، تتوافق مع إجابة شاب مثقف في عالم التكنلوجيا الرقمية، توقعتُ أن يُرجع السبب إلى التلوث وإفساد طبقة الأوزون، غير أنني أُصبت بالإحباط حين أجاب هو عن سؤاله: "لقد انتشر السحرُ في بلادنا حتى تحول الصيف إلى شتاء، بالأمس ألقى ساحرٌ (عبوةً سحرية) في قاعة فرحٍ مملوءة ......





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