2022/03/30 | 07:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر نجم كرة القدم المصرية محمد صلاح الملعب "بحماية أمنية"، بعد خسارة مصر أمام السنغال في تصفيات كأس العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد خسارة مصر أمام السنغال.. محمد صلاح يغادر الملعب "بحماية أمنية") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد خسارة مصر أمام السنغال.. محمد صلاح يغادر الملعب "بحماية أمنية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).