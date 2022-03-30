خسائر كبيرة.. إغلاق شنغهاي يزيد من مصاعب الصين المالية

2022/03/30 | 07:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت شنغهاي يوم الاثنين في إغلاق تدريجي في محاولة للحد من أكبر قفزة في حالات Covid-19 منذ تفشي المرض الأولي في ووهان قبل عامين.

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