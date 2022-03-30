لندن تتعهّد تقديم 286 مليون جنيه إسترليني إضافي لأفغانستان

2022/03/30 | 07:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعتعهّدت بريطانيا الأربعاء تقديم 286 مليون جنيه إسترليني إضافي لأفغانستان، وذلك عشية مؤتمر للمانحين تشارك في تنظيمه الأمم المتحدة لجمع أكثر من 4 مليارات دولار. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في بيان إنّ "هذا التمويل الجديد سيوزّع من خلال شركاء للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية موثوق بهم.لن يذهب أي تمويل مباشرة إلى طالبان".وسبق لبريطانيا أن قدّمت 286 مليون جنيه إسترليني لأفغانستان خلال السنة المالية 2021-2022، ما يعني أنّ لندن قرّرت المساهمة بنفس المبلغ مجدّداً هذه السنة أيضاً.ووفقاً للوزيرة البريطانية، فإنّ المساعدات التي قدّمتها لندن أتاحت دعم أكثر من 60 مستشفى وأمّنت خدمات صحّية لأكثر من 300 ألف شخص ومكّنت ما يقرب من 4.5 مليون شخص من تلقّي مساعدات غذائية طارئة من خلال برنامج الأغذية العالمي وساعدت 6.1 مليون شخص من خلال صندوق الأمم المتحدة الإنساني لأفغانستان.ونقل البيان عن تراس قولها إنّ بريطانيا ستتعهّد خلال المؤتمروضع تعليم الفتيات في أفغانستان في أعلى سلّم أولوياتها وستطالب طالبان بالتراجع عن قرارها منع الفتيات من ارتياد المدارس الثانوية.وكانت الأمم المتحدة أعلنت في كانون الثاني أنّها بحاجة إلى 4.4 مليار دولار من الدول المانحة لتمويل الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان هذا العام، في أكبر مبلغ تطلبه المنظمة الدولية لدولة واحدة. وبحسب لندن، تقدّر الأمم المتحدة أنّ حوالي 10 ملايين طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة في أفغانستان.

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