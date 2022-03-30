طوابير الرواتب تبتلع متقاعدًا ثالثًا في السليمانية

2022/03/30 | 07:51 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن مركز طوارئ السليمانية، تسجيل حالة وفاة جديدة لمتقاعد أثناء الانتظار في طابور لتسلم الرواتب.

وقال مدير المركز سامان نادر، إنّ "المتقاعد فتاح رضا البالغ من العمر 83 عامًا توفي، أمس الثلاثاء، خلال وقوفه في طابور تسلم الرواتب أمام أحد مصارف مدينة السليمانية".

وأضاف نادر، أنّ "هذه الحالة هي الثالثة التي تحصل خلال الأيام العشرة الماضية من فئة المتقاعدين أثناء تسلمهم لرواتبهم التقاعدية".

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بدوره، قال رئيس المجلس المحافظة آزاد محمد أمين في مؤتمر صحفي، إنّ "المجلس جدد توصياته خلال اليومين الماضيين إلى وزارة المالية والاقتصاد بحكومة الإقليم، لوضع حل سريع وآني لمشكلة تسلم رواتب المتقاعدين التي يعانون منها منذ أعوام".

وأضاف، أنّ المشكلة "تتمثل بعد امتلاك المتقاعدين بطاقات دفع إلكتروني ما يضطرهم إلى الانتظار لساعات طويلة لتسلم رواتبهم يدويًا في أماكن غير مناسبة".

وأوضح المسؤول المحلي، أنّ "أبرز التوصيات التي طالب بها المجلس هي؛ فصل رواتب المتقاعدين العسكريين عن المدنيين، وزيادة منافذ توزيع الرواتب من قبل المصارف، إضافة إلى توفير أماكن ملائمة لانتظار المتقاعدين، مع التأكيد على ضرورة أن تكون الأولوية لرواتب المتقاعدين عند تحديد مواعيد رواتب الوزارات".

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