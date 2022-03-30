التحالف السعودي في اليمن يعلن

2022/03/30 | 07:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عن وقف العمليات العسكرية في اليمن بهدف إفساح المجال لنجاح المفاوضات بين الأطراف اليمنية، الثلاثاء.

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