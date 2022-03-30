2022/03/30 | 08:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، متخلية عن خسائر الجلسة السابقة، وسط شح المعروض حيث أظهرت البيانات انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بحدة الأسبوع الماضي، على الرغم من آمال بإحراز تقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا .وارتفعت اسعار برنت 1.14 دولار أو 1.3٪ إلى 111.37 دولارًا في الساعة 04:38 بتوقيت غرينتش.وقفزت العقود […]

ظهرت المقالة عالمياً..



ارتفاع اسعار النفط بسبب انخفاض مخزونات الخام الامريكية أولاً على ايرث نيوز.

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