أوكرنيا تتهمها بـ

2022/03/30 | 08:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، إن روسيا تسعى لـ"تأسيس نظام احتلال"، عبر فرض تداول عملتها "الروبل" في بعض المناطق الأوكرانية.

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