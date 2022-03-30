بريطانيا تتعهد بتقديم 286 مليون جنيه إسترليني إضافي لأفغانستان

2022/03/30 | 08:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعهدت بريطانيا، اليوم الأربعاء، بتقديم 286 مليون جنيه إسترليني إضافي لأفغانستان، وذلك عشية مؤتمر للمانحين تشارك في تنظيمه الأمم المتحدة لجمع أكثر من 4 مليارات دولار.وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في بيان إن “هذا التمويل الجديد سيوزع من خلال شركاء للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية موثوق بهم.لن يذهب أي تمويل […]

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