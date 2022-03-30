الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون يقترح لقاء زيلينسكي

2022/03/30 | 08:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اقترح رئيس كوريا الجنوبية المنتخب يون سيوك يول عقد اجتماع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في وقت مبكر بعد انتهاء أزمة أوكرانيا، حسبما أفادت المتحدثة باسمه اليوم الأربعاء.وقالت المتحدثة في إفادة صحفية حول المكالمة الهاتفية التي جمعت يون وزيلينسكي أمس الثلاثاء: “نقل الرئيس المنتخب يون نيته في إجراء النقاش الذي يفضي إلى […]

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