كاميرا طائرة بدون طيار تُظهر تراكمًا مروعًا للسيارات في حادث تصادم متسلسل

2022/03/30 | 08:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحطمت عدة سيارات خلال عاصفة ثلجية على الطريق السريع “I-81" في مقاطعة شويلكيل بولاية بنسلفانيا الأمريكية.والسبب في ذلك عاصفة ثلجية أدت لانخفاض مستوى الرؤية لدرجة الانعدام.

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