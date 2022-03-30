2022/03/30 | 08:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة كركوك، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على ٢٦ متهما بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مركز الشرطة التابعة لها شرعت بممارسة أمنية بحثاً عن المطلوبين خلال ٢٤ ساعة المنصرم وتم خلالها القبض على ٢٦ مطلوباً وفق مواد جنائية مختلفة”.واضافت […]

ظهرت المقالة خلال ٢٤ ساعة..



القبض على ٢٦ متهما بقضايا مختلفة في كركوك أولاً على ايرث نيوز.

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