النازية والأطلسي وأوكرانيا: عن مبرر روسيا للحرب الاستباقية - رند وهبة

2022/03/30 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رند_وهبة أحاط الغرب روسيا بكوابيس الماضي، من صواريخ ورؤوس نووية، وقواعد «ناتو» تقترب شيئاً فشيئاً من حدودها، وتفشٍّ سريع لليمين المتطرّف في دول شرق أوروبا.



وبالرغم من أهمّية الصواريخ والرؤوس النووية وقواعد «الناتو» وخطرها على روسيا، إلا أن الجميع يدرك صعوبة تفعيلها وأنها ردعية في الغالب.



فالأميركيون لا يواجهون أندادهم عسكرياً أبداً، وهكذا يبقى اليمين المتطرّف والنازيّون الجدد البطاقة الأكثر فعالية وحيوية و ......





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