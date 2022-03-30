رقصة الدبكة فوق قبر بن غوريون - جلبير الأشقر

2022/03/30 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلبير_الأشقر مشهد مقزّز للغاية ذلك الذي قدّمه لنا وزراء خارجية أربع دول عربية برفقة زميليهم الإسرائيلي والأمريكي وهم يتكاتفون الأيدي ليمسك كل واحد منهم يد جاره، وكأنهم أرادوا أن يصوّروا لنا قوة العروة التي قامت بينهم في صورة بانوا فيها كأنهم يرقصون الدبكة مع بعض الطرافة وذلك على مقربة من قبر ديفيد بن غوريون، زعيم العصابات الصهيونية التي استولت على أرض فلسطين قبل ما يناهز ثلاثة أرباع قرن من الزمن، الأمر الذي لم ......





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