نحو عالم جديد وعولمة جديدة بعد كورونا وأوكرانيا - مجدى عبد الحميد السيد

2022/03/30 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مجدى_عبد_الحميد_السيد يتحدث بعض مفكرى العالم الغربى عن قرب نهاية العولمة وهى هنا تعنى تقليص وتحجيم التجارة العالمية فى ظل وجود اتجاه نحو القومية والحمائية والاعتماد على التحالفات الجديدة كما حدث وسيحدث مع الدول الأوروبية ودول الأسيان ودول الخليج العربى وغيرهم ، ولكن على الجانب الآخر لا يرى بعض مفكرى الشرق ذلك كما يراه الغرب بل يرون تقليصا للعولمة على الطريقة الغربية فقط وليس نهايتها لإن الغرب لا يريد العولمة بصورتها ا ......





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