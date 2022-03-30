اليابان: حظر التصدير إلى روسيا سيشمل سيارات بقيمة تزيد عن 49 ألف دولار

2022/03/30 | 08:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية بأن حظر تصدير المنتجات الفاخرة إلى روسيا سيشمل السيارات الجديدة والمستخدمة بقيمة تزيد عن 6 ملايين ين (49,2 ألف دولار).وأوضحت الوزارة أن القيود ستشمل أيضا الدراجات النارية بقيمة تزيد عن 600 ألف ين (4,9 ألف دولار) والبيانو بقيمة تزيد عن 200 ألف ين (1,6 ألف دولار)، […]

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